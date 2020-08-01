شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان طلاب السنوات النهائية للوافدين فى أغسطس وسبتمبر وديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، إن امتحانات طلاب السنوات النهائية لطلاب الوافدين ستجرى في بعض الجامعات بداية من شهر أغسطس الجارى، وبعضها في سبتمبر، وأخرى في ديسمبر، وذلك وفقا لطبيعة كل كلية وظروف السفر من الدول، خاصة في ظل حظر الطيران بين بعض الدول منذ أزمة جائحة كورونا.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال في تصريحات لـ"الخليج 365 " أنه طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بشأن تنظيم امتحانات طلاب السنوات النهائية، وفى ضوء الترتيب لها بالجامعات فستجرى امتحانات طلاب السنوات النهائية الوافدين من الخارج للدراسة بالجامعات المصرية مع فتح السفر بالدول حيث يمنح الطلاب أسبوعين من فتح السفر للوصول إلى مصر واجراء الامتحانات.

وذكرت الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين ، امتحانات العملى لطلاب السنوات النهائية الوافدين ستتم بعد الامتحانات التحريرية مباشرة بحيث ان يحضر الطالب إلى مصر مرة واحدة.

وأكدت الدكتورة رشا كمال، أنها تتابع مع الجامعات عمليات تنظيم امتحانات طلاب السنوات النهائية للطلاب الوافدين من الخارج للعمل على حل أي معوقات.