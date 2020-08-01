شكرا لقرائتكم خبر عن ما سيفعله حجاج بيت الله الحرام فى يوم التشريق الأول × 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله فى يوم التشريق الأول وهو ثانى أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الحادى عشر من ذى الحجة.

1– هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الأول من أيام التشريق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" رواه مسلم

2- يبدأ رمى الجمرات الثلاث بعد الظهر أى بعد الزوال حيث تجمع إحدى وعشرين حصاة من أى مكان من منى

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3- فتبدأ برمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التى تسمى العقبة

4- ترمى كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وتكبر مع كل حصاة

5- الأفضل فى رمى الجمرة الصغرى والوسطى أن ترميها وأنت مستقبل القبلة والجمرة بين يديك ثم تتقدم على الجمرة أمامها بعيداً عن الزحام فتستقبل القبلة وتدعو طويلاً

6- وترمى جمرة العقبة مستقبلها جاعلا الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك ثم تذهب ولا تقف للدعاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف بعدها.