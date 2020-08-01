أخبار مصر | عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، منذ ساعات إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وسافر "آل الشيخ"، إلى نيويورك لمتابعه حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على حالته أثناء إجراء العملية الجراحية في فبراير الماضي.

ومن المعروف أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، ما أدى إلى انتقاله إلى نيويورك بأمريكا وإجراء عدة عمليات جراحيه تحت إشراف فريق طبي أمريكي بأحد مستشفيات نيويورك.