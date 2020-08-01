شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت محافظة القاهرة لانتخابات مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة القاهرة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقرر إجراؤها يومى 11 و12 من شهر أغسطس المقبل، وذلك من خلال تجهيز المدارس بـ32 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.. ويرصد ”الخليج 365” استعدادات المحافظة للانتخابات في النقاط التالية. 1. يتم تجهيز المدارس بـ32 إدارة تعليمية. 2. يتم التأكد من السلامة الإنشائية والبنائية للمبنى المدرسي وسلامة سور المدرسة والبوابات الخارجية. 3. توفير حجرة محكمة الغلق لتأمين الصناديق وحجرة مبيت لقوات التأمين. Advertisements 4. توفير عوامل الأمن والسلامة مثل طفايات الحريق وسلامة خراطيم مياه الحريق وتوافر أوعية الرمال بكل لجنة انتخابية. 5. إجراء أعمال الصيانة وإصلاح دورات المياه ووسائل الإعاشة اللازمة لقوات التأمين من أسرة ومراتب. 6. تعقيم وتطهير اللجان مع استمرار تواجد البوابات الإلكترونية. 7. تشكيل لجنة بكل حى لتذليل أي صعوبات واعتبار اللجان هدفا حيويا. 8. تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

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