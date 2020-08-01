أخبار مصر

تركي آل الشيخ يصل نيويورك لمتابعة حالته الصحية بعد تدهورها بشكل مفاجئ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يصل نيويورك لمتابعة حالته الصحية بعد تدهورها بشكل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية ، ومالك نادى ألميريا الاسبانى، إلي ولاية نيويورك بأمريكا بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ، حيث سافر إلي نيويورك لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف علي حالته أثناء إجرائه العمليات الجراحية في فبراير الماضى.

 

Advertisements

ومن المعروف أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدي إلي انتقاله إلي نيو يورك بأمريكا واجراء عدة عمليات جراحية تحت إشراف فريق طبي أمريكي بإحدى مستشفيات نيو يورك.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يصل نيويورك لمتابعة حالته الصحية بعد تدهورها بشكل مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا