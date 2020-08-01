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شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع أكبر ملاهى بالمنوفية عقب تشغليها ووجود تجمعات للأهالى بداخلها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قا أشرف الليثى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، بحملة مفاجئة على مدينة ملاهى عقب تلقى بلاغا بغرفة عمليات المركز عن قيام صاحب الملاهى بتشغيلها ليلا ووجود تجمع من الأطقال والأهالى بداخلها.
وبالتنسيق مع قسم الشرطة والرقابة التموينية وشركة الكهرباء وقسم الاشغالات برئاسة الحى، تمت مداهمة مقر الملاهى بمدينة منوف، وتم إخراج المواطنين منها وفصل التيار الكهربائي عنها، ثم تم تشميع المكان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستأجر المكان بمعرفة كافة الجهات الرسمية.
يذكر أن اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وجه رؤساء المدن بمتابعة مدى تنفيذ قرارات الاجراءات الاحترازية بغلق الملاهى والحدائق والمتنزهات.
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