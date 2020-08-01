شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقائه بالمحافظ لتقديم تهنئة العيد.. إصابة مدير أمن بنى سويف بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف الجديد، بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج اللازم.

وكان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استقبل بمكتبه اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكرى للمحافظفة، ووسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأعرب المحافظ عن تقديره لمدير الأمن وحرصه على تقديم التهنئة في أول أيام العيد، مثمناً الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا في ظل أجواء من الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون.