شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير الإدارة الهندسية بمستشفى الأطفال جامعة المنصورة متأثرا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنصورة، مساء الجمعة، وفاة مدير الإدارة الهندسية، بمستشفى الأطفال الجامعى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يومين فقط من حجزه بالحجر الصحي بالجامعة.

ونعى الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، المتوفى قائلا: «بقلوب مؤمنة وبمزيدٍ من الرضا والقبول بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى تنعي أسرة جامعة المنصورة المهندس عصام جمعه- مدير الإدارة الهندسية، بمستشفى الأطفال الجامعي».

وقال الدكتور أحمد الرفاعي، مدير عام مستشفي الأطفال، «أشهد الله انه كان من أخلص الناس في عمله، وأنه كان شجاعاً ومقداماً في عمله وظل يعمل بكل طاقته حتى مرضه، والله إن العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وانا إليه راجعون».

وأكد زملاء الراحل أنه كان يؤدي عمله في الجامعة بكل إخلاص، حتى آخر يوم له في العمل، إلى أن اكتشف إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله للحجز الطبى منذ يومين فقط، وفوجئوا بإعلان وفاته مساء اليوم.