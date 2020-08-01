شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تصدر اليوم أول فاتورة بالأسعار الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن فاتورة الاستهلاك التى سيتم تحصيلها بدءا من 1 أغسطس ستكون وفقا لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة، التى تم الإعلان عنها، موضحا أن الأسعار الجديدة بدأ تطبيقها على المستهلكين بدءا منذ أول يوليو الماضى.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بإصدار أول فاتورة بالاسعار الجديدة بأعلى مستوى من الدقة بعد مرورها بـ6 مراحل لمراجعتها، موضحا أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط، مؤكدا أن المواطن يجب أن يقارن بين قيمة الفاتورة وبين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرشا )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا 40 قرشا )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا )

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4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

7- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).