شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 10 مليارات جنيه لإنهاء واستكمال مناطق غير مخططة وأسواق عشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى خطتها للعام المالي الجاري 2020/ 2021 ، توجيه استثمارات قدرها 10 مليارات جنيه، لإنهاء واستكمال مناطق غير مخططة بالمحافظات.

ويأتى هذا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، حيث تولى الحكومة اهتماما بالغا بتطوير العشوائيات، وتنميتها ووضع خطة متكاملة لتخطيها عمرانيا وإمدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء، وذلك من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية المعنى بتحقيق هذا الغرض.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز المشروعات المزمع نهوها واستكمالها فى ضوء خطة الحكومة للعام الجارى:

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1-استكمال تطوير عدد 7 مناطق غير آمنة (بتكلفة 415.5 مليون جنيه)

2-تطوير 48 منطقة غير آمنة (بإجمالي عدد 23.5 ألف وحدة سكنية من المناطق الواقعة علي أراضي ملكيات وذلك بتكلفة 954 مليون جنية)

3-تطوير مساحة 5.5 ألف فدان من المناطق غير المٌخططة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بتكلفة نحو 7 مليار و640 مليون جنية .

4-استكمال وتطوير الاسواق العشوائية وتشمل ( استكمال 29 سوقا، بالإضافة إلي تطوير 23 سوقا) وذلك بتكلفة قدرها مليار جنيه .