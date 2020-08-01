شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تطلق قناة تعليمية لمواجهة الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تستعد لإطلاق قناة تعليمية، لايقتصر متلقيها على طلاب الثانوية العامة بالمحافظة، ولكن لكل الطلاب فى كافة المحافظات المصرية، كمواجهة أولى ضد محاولات أصحاب مراكز الدروس الخصوصية العودة إما بإعادة فتح المراكز الدروس الخصوصية مرة أخرى، أو بث الدروس والمناهج من خلال مجموعات مغلقة بمقابل مادى .

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تشهد استعدادات مكثفة لإطلاق القناة التعليمية "أفاق تربوية"، والتى يدعمها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تخصيص القاعة الصينية لتكون الاستوديو الخاص بالقناة ،وتكون مقراً لبث القناة التعليمية.

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وأضافت وكيل الوزارة، لـ ”الخليج 365” ستبدأ القناة بث برامجها التعليمية قبل بدء العام الدراسى المقبل 2020- 2021 م، مؤكدة أنها بسرعة الانتهاء من وضع جميع الإمكانيات المتاحة لتوفير جو إبداعى للمعلمين الذين سيقومون بالشرح للطلاب الذين سيتفاعلون مع تلك البرامج التعليمية المقدمة لهم.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، هناك إجراءات رادعة للمعلمين الذين بتم ضبطهم بالمركز الخصوصية، تصل لحد الإيقاف عن العمل لخروجه عن مقتضى العمل الوظيفي.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لن أسمح بعودة فتح المراكز الخصوصية بمدن المحافظة، وسيتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعلمين، كما سيتم اتخاذ اجراءات قانونية وحازمة تجاه لكل معلم يتواجد بالمراكز الخصوصية .