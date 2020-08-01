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شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية وتنظيم شعائر الحج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بنجاح موسم الحج وحرص المملكة على إقامة الفريضة، حيث نشر فضيلة الإمام، تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هنأ خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية، ونجاح تنظيم مناسك الحج هذا العام.

وقال فضيلة الإمام الأكبر: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخروجه سالمًا بعد نجاح العملية الجراحية، داعيًا الله أن يُلبسَه ثياب الصحة وتمام العافية".

وأضاف شيخ الأزهر: "كما أهنئ جلالته بنجاح تنظيم الحج هذا العام، وحرص المملكة على إقامة الفريضة، وتنظيم شعائر الحج بما يناسب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج".

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