شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تفتح تحقيقا عاجلا فى واقعة تعذيب طفل بسبب طائرة ورقية بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تحقيقا عاجلا فى واقعة قيام عامل باحتجاز طفل يبلغ من العمر 9 سنوات داخل منزله وتقييده بالحبال وتعذيبه لمده 3 ساعات وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بسبب طائرة ورقية بقرية بلقينا مركز المحلة.

واستدعت النيابة العامة الطفل أحمد العبادي ضحية التعذيب ووالدته لسماع أقوالهما في البلاغ المحرر ضد جارهما وناظرت النيابة العامة الإصابات بجسم الطفل وقيدها بمحضر التحقيقات وسماع أقوال الطفل فى الواقعة وظروفها وملابساتها.

وشهدت قرية بلقينا مركز المحلة بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعدما تجرد عامل من مشاعر الإنسانية، وتعدى على طفل ابن جيرانه بالضرب المبرح بعصا وإصابة بكدمات وسحجات متفرقة بجسده، بسبب اللعب بطائرة ورقية وسقوطها على منزل المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة الكبرى، بتحرير أسرة الطفل" أحمد.ع.ا" 9 سنوات محضرا برقم 18أحوال يتهمون فيه جارهم " السيد. الـ . ح"، 53 سنة، بالتعدي على الطفل بالضرب بعصا وإصابته بكدمات وسحجات بالجسد، بعد أن دخل الطفل لمنزل المتهم لاخراج طائرته الورقية بعد سقوطها على منزله، فقام المتهم بحبسه واحضار عصا وانهال عليه بالضرب بها، وأحدث ما به من إصابات، وتسبب فى تبرز الطفل على نفسه من شدة الخوف، تم نقل الطفل لمستشفى المحلة العام لإسعافه واعداد تقرير طبى بما فيه من إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.