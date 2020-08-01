شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أجرينا اختبارات الكشف عن كورونا لـ 60 مليون أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت اختبار الكشف عن الإصابة لفيروس كورونا لحوالى 60 مليون أمريكي أكثر 6 مرات من أى دولة أخرى.

وقال ترامب اليوم في استجابة Covid-19 واستعدادات مواجهة العاصفة في فلوريدا ، إن أفضل طريقة لهزيمة المرض هي المسؤولية الشخصية".

وأضاف: "الحقيقة هى أنه يجب عليك القيام بالشيء بعيدًا اجتماعيًا، فمن المهم جدًا، التباعد الاجتماعي، وارتداء قناع عندما لا يمكنك تجنب الأماكن المزدحمة بقدر الإمكان".

Advertisements

وأفادت ولاية فلوريدا عن أكثر من 470.000 حالة ، وهي ثاني أكبر حالة في أي ولاية تم الإبلاغ عن ما يقرب من 70،000 من هذه الحالات في الأيام السبعة الماضية ، واضطر الحاكم رون ديسانتيس الجمهوري وهو حليف قوي لترامب ، إلى التراجع عن بعض عمليات إعادة فتح الأعمال لمحاولة احتواء الفيروس.