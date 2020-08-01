شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحث الأمريكيين على "غسل اليدين" ويشكر الجيش على الدعم فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في ولاية فلوريدا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، قائلا، "إنها الطريقة الأكثر فعالية للتغلب على الفيروس".

وعبر ترامب عن تفائله بالنتائج التي توصلت إليها الدراسات التي تقوم بها شركات الأدوية والمعامل المختصة في سعيها للتوصل إلى لقاح للقضاء على "فيروس الصين" مثلما يطلق عليه.

ووجه ترامب شكره لافراد الجيش الأمريكي على مجهوداتهم ودعمهم للشعب الأمريكي، كما ذكر أنه استطاع تأمين 90% من المخزون العالمى لعقار ريمديسفير.

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وأعلن أنه فور التوصل للقاح معتمد للفيروس التاجي سيقوم الجيش الأمريكي بتوصيله وتوزيعه على جميع الولايات وفي المقدمة الأماكن الأكثر تضرا لضمان سرعة و فاعلية إيصال اللقاح خلال اسرع وقت.

أفادت ولاية فلوريدا عن أكثر من 470.000 حالة ، وهي ثاني أكبر حالة في أي ولاية تم الإبلاغ عن ما يقرب من 70،000 من هذه الحالات في الأيام السبعة الماضية ، واضطر الحاكم رون ديسانتيس الجمهوري وهو حليف قوي لترامب ، إلى التراجع عن بعض عمليات إعادة فتح الأعمال لمحاولة احتواء الفيروس.