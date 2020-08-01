شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: ننسق مع "التربية والتعليم" لمناقشة سداد المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة سداد المصروفات، مشيرا إلى إن التوجه بالشكوى إلى الجهاز يتم من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى، موضحا أن هناك ربطا بين الجهاز وبين البوابة الحكومة لتلقى الشكاوى.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره برنامج المواجهة المذاع على قناة نيوز، أنه من حق المواطن أن يكون سعر السلعة شامل ومعلن، لافتة إلى أن جملة السعر إنبوكس التي تقولها بعض الشركات للمستهلكين على مواقع التواصل الاجتماعى مخالفة للقانون.

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واستطرد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، حولنا 5 صفحات للنيابة بسبب كتابتهم جملة السعر إنبوكس على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن غرامة جملة السعر إنبوكس تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه.

وبشأن جهود الجهاز في مواجهة الكمامات غير المطابقة للمواصفات، أشار أحمد سمير فرج، إلى أن الجهاز ينسق مع كافة أجهزة الدولة لمواجهة هذا الأمر، متابعا: ضبطنا إحدى مزرعة الدواجن في إحدى المحافظات تقوم بتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات، ونتعامل مع جميع الشكاوى التي تأتىلنا من المواطنين وكذلك حملات للصيدليات للتأكد من أن الكمامات مطابة للمواصفات.