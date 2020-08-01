شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب من فلوريدا: أصبحنا مصنعين لأجهزة التنفس الصناعى وساعدنا دول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حوار مائدة مستديرة مع بعض المسئولين في ولاية فلوريدا إن الولايات المتحدة أصبحت من المصنعيين الأوائل لأجهزة التنفس الصناعي، وقال إن fema ساهمت في توصيل 10 ملايين قناع للوجه من نوع n95 للوقاية من عدوى كورونا.
وأكد ترامب أنه تم توصيل أجهزة تنفس صناعي لأمريكا اللاتينية والمكسيك وعدد من الدول الأوروبية وبعض البلاد فى أفريقيا.
أفادت ولاية فلوريدا عن أكثر من 470.000 حالة ، وهي ثاني أكبر حالة في أي ولاية تم الإبلاغ عن ما يقرب من 70،000 من هذه الحالات في الأيام السبعة الماضية، واضطر الحاكم رون ديسانتيس الجمهوري وهو حليف قوي لترامب، إلى التراجع عن بعض عمليات إعادة فتح الأعمال لمحاولة احتواء الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب من فلوريدا: أصبحنا مصنعين لأجهزة التنفس الصناعى وساعدنا دول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.