شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب من فلوريدا: أصبحنا مصنعين لأجهزة التنفس الصناعى وساعدنا دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حوار مائدة مستديرة مع بعض المسئولين في ولاية فلوريدا إن الولايات المتحدة أصبحت من المصنعيين الأوائل لأجهزة التنفس الصناعي، وقال إن fema ساهمت في توصيل 10 ملايين قناع للوجه من نوع n95 للوقاية من عدوى كورونا.

وأكد ترامب أنه تم توصيل أجهزة تنفس صناعي لأمريكا اللاتينية والمكسيك وعدد من الدول الأوروبية وبعض البلاد فى أفريقيا.

أفادت ولاية فلوريدا عن أكثر من 470.000 حالة ، وهي ثاني أكبر حالة في أي ولاية تم الإبلاغ عن ما يقرب من 70،000 من هذه الحالات في الأيام السبعة الماضية، واضطر الحاكم رون ديسانتيس الجمهوري وهو حليف قوي لترامب، إلى التراجع عن بعض عمليات إعادة فتح الأعمال لمحاولة احتواء الفيروس.