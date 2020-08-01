أخبار × 24 ساعة..توجيه عاجل للمحافظين بعدم منع البوركينى فى حمامات السباحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، ومنها توجيه وزير التنمية المحلية للمحافظين بعدم منع البوركينى فى حمامات السباحة. وزير الأوقاف: الاحتكار والاستغلال بأوقات الشدائد والأزمات إثم وأشد جرما وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بعدم منع "البوركينى" فى حمامات السباحة الأوقاف: مديرية الإسكندرية تحقق 600 صك زيادة عن العام الماضى الأوقاف: لم نتخذ قرارا بصلاة الجمعة بالمساجد.. وصلاة اليوم تؤدى ظهرا بالمنزل الزراعة: حملات على المحاصيل البستانية وبرامج مكافحة للعفن الهبابى للمانجو استمرار عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" فى أول أيام عيد الأضحى وزيرة التضامن تهنئ المصريين بعيد الأضحى وتشكر من عزاها فى وفاة شقيقتها وزوجها Advertisements التنمية المحلية: قروض بـ2.6 مليون جنيه لتمويل 297 مشروعاً بـ13 محافظة وزارة الصحة تقدم 6 نصائح للوقاية من كورونا أثناء توزيع لحوم أضحية العيد الكهرباء : فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة خلال أجازة عيد الاضحى وزير التنمية المحلية يوجه باستمرار المرور اليومى لرصد أى مخالفات بناء أو تعديات وزارة البيئة ترفع 100 طن مخلفات من مقلب عشوائى بشبين الكوم استجابة للمواطنين التعليم: فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020 فور إعلانها القوى العاملة: صرف 342 مليون جنيه لـ 295 ألف عامل بـ3248 منشأة بالسياحة والنسيج

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