شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..توجيه عاجل للمحافظين بعدم منع البوركينى فى حمامات السباحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، ومنها توجيه وزير التنمية المحلية للمحافظين بعدم منع البوركينى فى حمامات السباحة.
وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بعدم منع "البوركينى" فى حمامات السباحة
وزارة الصحة تقدم 6 نصائح للوقاية من كورونا أثناء توزيع لحوم أضحية العيد
الكهرباء : فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة خلال أجازة عيد الاضحى
وزارة البيئة ترفع 100 طن مخلفات من مقلب عشوائى بشبين الكوم استجابة للمواطنين
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة..توجيه عاجل للمحافظين بعدم منع البوركينى فى حمامات السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.