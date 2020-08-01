شكرا لقرائتكم خبر عن أجوبة 17 سؤالا أعدها نخبة من أساتذة طب الأزهر عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على أسئلة تفاصيل كتاب أعده نخبة من أساتذة كلية الطب بجامعة الأزهر، تضمن عددا من الأسئلة وأجوبة عن جائحة الإصابة بفيروس كورونا، بعنوان "كوفيد-19 من الوباء إلى الشفاء"، وهم الدكتور علاء الدين محمود هاشم أستاذ الأمراض المعدية والكبد كلية الطب ( دمياط)- جامعة الأزهر، والدكتورة زينب نبيل احمد سعيد، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، كلية الطب (بنات)- جامعة الأزهر، والدكتورة ثرية أحمد محمد عبد الفتاح، أستاذ طب المجتمع وطب الصناعات، كلية الطب (بنات)- جامعة الأزهر، والدكتورة انتصار سيد أحمد عثمان، أستاذ الأمراض الصدرية كلية الطب (بنات)- جامعة الأزهر، والدكتور على عبد الفتاح النبوى أستاذ مساعد الطب النفسى كلية الطب (بنين)- جامعة الأزهر.

وتضمن الكتاب أسئلة وأجوبة عن جائحة الإصابة بفيروس كوفيد-19 وهى كالآتى:

لا.. التعرض للشمس أكثر من درجة حرارة 25 لا يقي من الإصابة بالفيروس، وقد ثبت أن الفيروس يتأثر بدرجة حرارة 56 درجة مئوية مع العلم أن الفيروس انتشر أيضا في البلاد الحارة والرطبة وحتى في الثلوج.

لا.. لا يقي.

لا.. لا يقي.

الثوم له دور في الوقاية من بعض الأمراض البكتيرية ولكن لم يثبت دوره في الوقاية من فيروس مرض كورونا المستجد بعد.

لا.. حتى الآن فإن الفيروس يصيب مختلف الأعمار، ووجد أن 1% من المصابين بكوفيد-19 من الأطفال أقل من 10 سنوات و4% ما بين 10 إلى 14 سنة ولكنهم أقل حدة في الأعراض وأقل خطورة من الفئات العمرية الأخرى.

لا.. ليس لهم دور.

لا.. لا تحمى بل قد تضر.

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بالطبع لا تقى من الإصابة بفيروس كوفيد 19، كونه خاصا ببكتيريا الالتهاب الرئوى.

ممنوع استخدم الكمامة أثناء ممارسة الرياضة خاصة الجرى فى الهواء الطلق أو المشى الرياضى.

لا.. بل يزيد المضاعفات.

لا يمكنك تدمير الفيروسات التي اخترقت الخلايا عن طريق شرب الكثير من الماء ولكن الماء ضروري لحيوية الخلايا ما لم يكن هناك مانع صحي يقنن استخدامه، كما لا يمكن أن تكون محميا من الفيروس عن طريق شرب الخل أو الصودا أو الكحوليات.

أوضحت الدراسات أن العدوى ممكن أن تنتقل من شخص لآخر في فترة 2 إلى 3 أيام قبل ظهور الأعراض عليه، وقد يكون ذلك بسبب الرذاذ الخارج من فمه أثناء التحدث، ولكن ليس محددا حتى الآن مصير نقل العدوى للشخص السليم.

الشخص الواحد ينقل العدوى من 3 إلى 4 أشخاص وهم يقومون بنقل العدوى إلى 9 إلى 16 فردا وهكذا.





س 14 هل فقدى لحاسة الشم يكون العرض الهام فى أعراض الإصابة بكوفيد-19؟

المضادات الحيوية تعالج الأمراض البكتيرية وليست الفيروسية التي منها فيروس كوفيد-19 ولا ينصح بتناول أي عقار إلا بأمر الطبيب.

أولا يكفى استخدام الصابون العادي وليس الصابون المضاد للبكتيريا بالضرورة ويستخدم لغسل الأيدي مدة لا تقل عن 20 ثانية، وهو بديل جيد للكحول الطبي، واختيار الكحول الإيثانولي الطبي المخفف 70% هو الفعال ضد الفيروسات والجراثيم ولكن احذر استخدامه لفركه باليدين أمام مصدر لهب كالبوتاجاز لأنه مادة قابلة للاشتعال وأبعدها عن متناول الأطفال لأنها سامة لو ابتلعوها.

الغالبية (80%) إما أن حالتهم بسيطة أو متوسطة وهم من يحتاجون العلاج والعزل المنزلي، بينما 20-30% فقط من الذين تم تشخيصهم بالإصابة يحتاجون الدخول للمستشفي، 4% منهم يحتاجون استخدام أجهزة التنفس الصناعي وغالبا هم فوق 60 سن والباقين حالتهم تحتاج علاج تحت الإشراف الطبى داخل المستشفى.