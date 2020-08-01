شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عاطف يشدو "عيدوا علىً الوصال" خلال لايف انستجرام ”الخليج 365”.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل المنشد مصطفى عاطف، ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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تحدث "عاطف" عبر اللايف، عن بدايته في الإنشاد، حيث قال إنه بدأ حياته بقراءة القرآن الكريم في العديد من الحفلات في بلدته، المحلة الكبرى، وكان يبلغ من العمر وقتها ثمانية أعوام فقط، ثم بدأ في احتراف الإنشاد وهو في عمر السادسة عشر عاما.

وعن المؤثرات التي شكّلت المنشد "مصطفى عاطف" قال، "تأثرت كثيرا منذ طفولتي بإذاعة القرآن الكريم، فقد كنت أسمعها في كل وقت، وهي مؤثرة في كل بيت مصري، كما تأثرت نصر الدين طوبار، والشيخ النقبشندي، حتى أنهم لقبوني على مواقع التواصل الاجتماعي بالنقشبندي الصغير".

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.