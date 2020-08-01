شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات دار الضيافة بجامعة القاهرة واشتراطات الإقامة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقع دار الضيافة بجامعة القاهرة داخل الحرم الجامعى بجوار كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتتبع الأمانة العامة للجامعة والتى تقوم بإدارته والإشراف عليها، حيث يتولى الرئيس المباشر لدار الضيافة الدكتور محمد عثمان الخشت ويشرف عليها الدكتور محمد المسلمى أستاذ الرقابة الصحية والأغذية واللحوم بكلية الطب البيطرى.

وتقدم دار الضيافة خدماتها لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين وطلاب الدراسات العليا، وذلك من خلال المطعم الرئيسى للدار بجانب وجود قاعتين مخصصتين للمؤتمرات والندوات أو تناول الغذاء، بالإضافة إلى تقديم الدار خدماته للطلاب من خلال منفذ خلفى يسمى "تيك أواى".

وتتضمن الدار 22 غرفة سكنية منهم 16 غرفة فردية و6 غرف زوجية لخدمة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من داخل جامعة القاهرة والجامعات الأخرى داخل مصر وخارجها، ويشترط الإقامة داخل الدار أن يكون من أعضاء هيئة التدريس أو تقديم طلاب الدراسات العليا إفادة من الكلية أنهم يقوموا بعمل دراسات عليا داخلها، إلى جانب قيام الدار بإقامة الحفلات والمناسبات وتوفر الغذاء للكليات فى حال طلبهم ذلك أو فى حالة وجود مؤتمرات بها أو بإدارة الجامعة.

ويضم الدار أكثر من 25 موظفا مع وجود مراقب مالى لإدارة الصناديق الخاصة، ويبدأ العمل به منذ الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساًء أو وفقًا لمتطلبات العمل.