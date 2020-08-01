خلافات عائلية تنهي حياة سائق توك توك ممزق الجسد في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في مقتل سائق توك توك بمركز البدرشين. تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بمنطقة العزبة الغربية. Advertisements التحريات الأولية ورواية شهود عيان أفادت بوقوع مشادة كلامية بين الضحية "أ.ق." وآخر يدعى "م.ر." تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات عائلية. أشهر الثاني سلاحا أبيض وسدد للأول طعنات نافذة بالجسم، فارق الحياة على إثرها. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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