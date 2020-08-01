أخبار مصر | في أول أيام العيد.. شفاء 10 مصابين بكورونا ببني سويف (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر في أول أيام العيد.. شفاء 10 مصابين بكورونا ببني سويف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، شفاء 10 حالات من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وخروجهم من مستشفى الحميات بمحافظة بني سويف.

ونشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور للحالات داخل فناء المستشفى بعد تمام شفائهم.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

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