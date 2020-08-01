شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تنهى معاينة موقع حريق مسطاح السفن.. والمحافظ يطمئن أصحاب المراكب والأكشاك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى فريق من نيابة الجمرك تحت إشراف المستشار محمد لاشين المحامى العام لنيابات غرب الاسكندرية الكلية معاينة موقع حريق مسطاح السفن الذي نشب في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وتبين من معاينة النيابة العامة أن النيران أتت على المكان بالكامل الذي يضم عدة ورش لإصلاح السفن ومخزن للكراسى والطاولات، فضلا عن أسطبل للخيل دون حدوث إصابات بشرية.

وأسفر الحريف عن نفوق زوج من الخيول، فيما أنهى خبراء الأدلة الجنائية رفع أثار الحريق لتحديد بدايته ونهايته وأخذ عينات من الرماد وإرسالها إلى المعامل لبيان وجود أي مواد تساعد على الاشتعال من عدمه.

وفى سياق متصل، تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، موقع الحريق وأستفسر من أصحاب المراكب والأكشاك عن سبب الحريق والأضرار الواقعة عليهم جراء الحريق، مؤكداً لهم أن الجهات الأمنية اتخذت كافة الإجراءات وتم تحويل الأمر للنيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق، ولفت إلى أنه سيتم العمل على تعويضهم فور انتهاء التحقيقات، قائلا «أهم شئ سلامتكم وسلامة أبنائكم، وأي شئ آخر يعوض».

النيابة تنهى معاينة موقع حريق مسطاح السفن بحى الجمرك

النيابة تنهى معاينة موقع حريق مسطاح السفن بحى الجمرك

النيابة تنهى معاينة موقع حريق مسطاح السفن بحى الجمرك

النيابة تنهى معاينة موقع حريق مسطاح السفن بحى الجمرك