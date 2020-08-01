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شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام العيد.. جولة مفاجئة لنائب محافظ المنيا لمتابعة الخدمة الطبية بمستشفى الصدر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور والمتابعة على مستشفى الصدر بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المستشفى، ومتابعة أعمال التطوير، والتأكد من التزام الفريق الطبى بكافة الإجراءات الاحترازية، وتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بالمستشفى.
رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.
وتفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير داخل المستشفى، حيث تابع عمل تانك الأكسجين الذي تم تركيبه داخل المستشفى لتلبية الاحتياجات، كما تفقد عملية التطوير لوحدة الرعاية المركزة داخل المستشفى واستمع إلى خطة الصحة في الإنتهاء من أعمال التطوير وعمل 10 آسرة عناية مركزة جديدة داخل المستشفى.
وقال نائب المحافظ، إنه تم الانتهاء من تركيب تانك الأكسجين بمستشفى الصدر بالمنيا، اليوم، بسعة 6000 لتر، وهو يعد إضافة كبيره للمستشفى، مما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي، في ظل التوسعات التي شهدتها شبكة الأكسجين بالمستشفي لتغطي جميع الأقسام الطبية خاصة الحرجة منها «العناية المركزة، والعمليات، والحضانات» بجانب جميع الأقسام الداخلية والعزل.
كما تفقد نائب المحافظ، قسم الاستقبال بالمستشفى، لمتابعة مدى جاهزيته لاستقبال الحالات الطارئة، واطمئن على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على افضل وجه وسبل الحفاظ على سلامتهم.
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