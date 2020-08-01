شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام العيد.. جولة مفاجئة لنائب محافظ المنيا لمتابعة الخدمة الطبية بمستشفى الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور والمتابعة على مستشفى الصدر بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المستشفى، ومتابعة أعمال التطوير، والتأكد من التزام الفريق الطبى بكافة الإجراءات الاحترازية، وتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بالمستشفى.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير داخل المستشفى، حيث تابع عمل تانك الأكسجين الذي تم تركيبه داخل المستشفى لتلبية الاحتياجات، كما تفقد عملية التطوير لوحدة الرعاية المركزة داخل المستشفى واستمع إلى خطة الصحة في الإنتهاء من أعمال التطوير وعمل 10 آسرة عناية مركزة جديدة داخل المستشفى.

وقال نائب المحافظ، إنه تم الانتهاء من تركيب تانك الأكسجين بمستشفى الصدر بالمنيا، اليوم، بسعة 6000 لتر، وهو يعد إضافة كبيره للمستشفى، مما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي، في ظل التوسعات التي شهدتها شبكة الأكسجين بالمستشفي لتغطي جميع الأقسام الطبية خاصة الحرجة منها «العناية المركزة، والعمليات، والحضانات» بجانب جميع الأقسام الداخلية والعزل.

كما تفقد نائب المحافظ، قسم الاستقبال بالمستشفى، لمتابعة مدى جاهزيته لاستقبال الحالات الطارئة، واطمئن على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على افضل وجه وسبل الحفاظ على سلامتهم.

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جولة مفاجئة في أول أيام العيد لنائب محافظ المنيا متابعة الخدمة الطبية بمستشفى الصدر