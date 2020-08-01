شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا كورونا.. تطهير «عزل كفر الدوار» لافتتاحه للجمهور بعد العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة أن عدد الحالات المتبقية في مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا في البحيرة، بلغت 6 حالات فقط منهم 5 حالات بقسم العناية المركزة وحالة واحدة بالأقسام الداخلية.

وأوضحت «المديرية» في بيان لها عن بدء تطهير المستشفى، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، تمهيدًا لافتتاحه للجمهور بعد أجازة العيد.

وأشار المستشفى في بيان له أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بدأت عملية التطهير بمشاركة قسم مكافحة ناقلات الأمراض وقسم مكافحة الملاريا وقسم مكافحة البلهارسيا في المديرية، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عملية التطهير.

تطهير مستشفى كفر الدوار العام لافتتاحه للجمهور بعد العيد

تطهير مستشفى كفر الدوار العام لافتتاحه للجمهور بعد العيد

تطهير مستشفى كفر الدوار العام لافتتاحه للجمهور بعد العيد

تطهير مستشفى كفر الدوار العام لافتتاحه للجمهور بعد العيد