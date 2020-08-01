- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا كورونا.. تطهير «عزل كفر الدوار» لافتتاحه للجمهور بعد العيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة أن عدد الحالات المتبقية في مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا في البحيرة، بلغت 6 حالات فقط منهم 5 حالات بقسم العناية المركزة وحالة واحدة بالأقسام الداخلية.
وأوضحت «المديرية» في بيان لها عن بدء تطهير المستشفى، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، تمهيدًا لافتتاحه للجمهور بعد أجازة العيد.
وأشار المستشفى في بيان له أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بدأت عملية التطهير بمشاركة قسم مكافحة ناقلات الأمراض وقسم مكافحة الملاريا وقسم مكافحة البلهارسيا في المديرية، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عملية التطهير.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,078
-
تعافي
39,638
-
وفيات
4,805
كانت هذه تفاصيل خبر وداعًا كورونا.. تطهير «عزل كفر الدوار» لافتتاحه للجمهور بعد العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.