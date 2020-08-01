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شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري المنيا: 362 ذبيحة في 41 مجزرا باليوم الأول من عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن عدد الذبائح في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وصل إلى 362 ذبيحة في 41 مجزرا بالمحافظة، على أن تتواصل أعمال الذبح الأضاحي حتى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك.
وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، مجزر المنيا العمومي بقرية زاوية سلطان بمركز المنيا، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر والتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
رافق المحافظ، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.
اطمأن المحافظ، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.
ووجه المحافظ، الوحدة المحلية، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول.
وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد قرر حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تستقبل جميع المجازر بنطاق المحافظة أضاحي الأهالي، بدءًا من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني.
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