شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري المنيا: 362 ذبيحة في 41 مجزرا باليوم الأول من عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن عدد الذبائح في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وصل إلى 362 ذبيحة في 41 مجزرا بالمحافظة، على أن تتواصل أعمال الذبح الأضاحي حتى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك.

وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، مجزر المنيا العمومي بقرية زاوية سلطان بمركز المنيا، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر والتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.

اطمأن المحافظ، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.

ووجه المحافظ، الوحدة المحلية، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد قرر حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تستقبل جميع المجازر بنطاق المحافظة أضاحي الأهالي، بدءًا من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني.

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بيطري المنيا : 362 ذبيحة في 41 مجزر في اليوم الأول من عيد الأضحى

بيطري المنيا : 362 ذبيحة في 41 مجزر في اليوم الأول من عيد الأضحى