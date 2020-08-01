شكرا لقرائتكم خبر عن حار على القاهرة والوجه البحري.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ3 أيام المقبلة من عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة (أيام عيد الأضحى المبارك)، والتي تشهد فيها البلاد طقس حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعدل مرتفع للرطوبة في الأيام الثلاث.

وعن طقس غداً السبت يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ( ثان أيام عيد الأضحى المبارك ) طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحياناً.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال وجنوب الصعيد، نشطة على أقصى غرب السواحل الشمالية، وعلى مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 88 – 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 40 – 18 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 25»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «44- 28»، الأقصر «46– 31»، أسوان «46 – 31» .

أما بعد غد الأحد فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من اقصى جنوب الصعيد رعدية أحياناً.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 25»، الوجه البحرى «35 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 25»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «33– 25»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «40- 30»، شمال الصعيد «39 – 25»، جنوب الصعيد «43 – 30» درجة مئوية.

أما الاثنين القادم فيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد رعدية أحياناً.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «36 – 25»، الوجه البحرى «36 – 25»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 25»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «33 – 25»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 30»، شمال الصعيد «40 – 25»، جنوب الصعيد «43 – 31» درجة مئوية.