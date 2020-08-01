شكرا لقرائتكم خبر عن عطل بخط الضغط العالى بالطريق الإقليمى يتسبب في قطع الكهرباء عن قرية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح خالد العرفى رئيس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، أن غرفة عمليات مجلس المدينة تلقت بلاغا بانقطاع الكهرباء عن قرية مسجد الخضر التابعة للمركز بالكامل. وتبين بالفحص وجود عطل فى الضغط العالى بالطريق الإقليمى المار بمحافظة المنوفية. وعلى الفور تم إبلاغ إدارة الكهرباء وتوجهت لجنة مشتركة من مجلس المدينة والكهرباء وتم إصلاح خط الضغط العالي بالطريق الإقليمي بمنطقة مسجد الخضر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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