"الجناين مقفولة بس احنا هنفسحك".. جولة خاصة في حديقة الحيوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365” جولة لايف داخل حديقة الحيوان بالجيزة، للترفيه عن القراء في ظل غلق الحدائق والمتنزهات لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا، وشملت الجولة بيت الأسود، وبيت الزواحف. ويحتفل العالم الإسلامى بعيد الأضحى المبارك وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان السيطرة على فيروس كورونا المستجد، الذى منع الكثير من القيام ببعض طقوسهم خلال العيد مثل الذهاب للحج أو أداء صلاة العيد فى الساحات الواسعة بجانب الأهل والأصدقاء وتبقى مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل كل أسرة وبيت مصرى علامة مميزة تتوارثها الأجيال. Advertisements

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