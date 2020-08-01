شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" لجان مرورية لمنتجات الخضراوات الصيفية لزيادة المعروض بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، إن هناك لجان مرورية يومية لمتابعة زراعات الخضر الصيفى بالغيطان لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق وزيادة الصادرات الزراعية من الخضروات ، وتقديم جميع الارشادات الفنية والتوصيات للمزراعين لمواجهة المناخ المتغير.

وأضاف مدير إدارة الخضر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"،إن هناك لجان مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، ومواجهة المناخ المتغير ، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ، لافت الى أنه يتم متابعة جميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ،والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وطبقا لتقارير إدراة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه من بين مساحات الخضروات ، البطاطس في مساحات 174 ألف فدان ، و الطماطم في مساحات 207 ألف فدان متوسط انتاج للفدان بمتوسط انتاج 15 طن للفدان ، الكوسة 18 الف 670 ، والباذنجان49 ألف 665 فدان ، والفاصوليا الخضراء 59 الف 631 ، ولوبيا 606 فدان ، الكرنب صيفى 6782 فدان البحيرة ، قرنبيط30 فدان ، والبطيخ 59 ألف 552 فدان ، والكنتالوب 33 ألف فدان ، والبامية 8225 فدان والملوخية 8500 فدان ، والخيار المكشوف 31 ألف و400 فدان ، والفلفل 47 ألف فدان ، بصل 363 ألف فدان بصل اخضر ، الخس 811 فدان، الشمام 7600 محافظات النوبارية والاسماعلية والإسكندرية، كسبرة 11 الف 387 فدان.