شكرا لقرائتكم خبر عن المسيحى صاحب الأضحية الأشهر فى مصر يكشف تفاصيلها لتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نحن نسيج واحد فى وطن واحد".. هكذا قال رومانى أبو ذكرى، أحد سكان العمرانية، بعدما أقدم اليوم على ذبح 3 أضاحى وتوزيعها على الفقراء بمنطقة العمرانية فى الجيزة، حيث محل إقامته.

وأكد أبو ذكرى لتليفزيون"الخليج 365" أنه كل سنة يقوم بالتضحية ولكن ليس بهذا الشكل، مشيرا إلى أنه قام اليوم بذبح 3 عجول بالإضافة إلى أنه توجد 3 عجول آخرين احتياطي، وأنه كان سيبذبحهم في حالة عدم حصول أي شخص من المتواجدين أمام منزله على نصيبه، وتابع قائلا: "اليوم كان سعيد واسميه (عُرس) في حب مصر أو المصريين، ولا يجوز أننا نتكلم عن مسيحي ومسلم وكلنا مصريين، وكفاية الفرحة اللى شوفتها في عيون البسطاء والفقراء، وكان شعورى في غاية البهجة والسعادة".

ووجه رومانى أبو ذكرى دعوة لكل مواطن مصري مقتدر سواء مسيحي أو مسلم أن يقوموا بالتفكير بهذه الكيفية من منطلق إسعاد غير الخاصة إنه سيشعر بسعادة كبيرة، مؤكدا أنه كل عام يقوم بالإضحية كثواب لله، مشيرا إلى أن أقل شيء يسعد الفقراء، وأجمل شعور هو إسعاد الآخرين، مؤكدا أنه كان يقوم بذلك في السنوات الماضية بالذبح ولكن بشكل خفى وبنسبة أقل في عدد الذبائح، وأنه قرر زيادة عدد الذبائح خلال عيد الأضحى مع الإعلان عنها، ودعا كل مسيحى مقتدر للقيام بذلك لإسعاد الفقراء من أهل المنطقة.