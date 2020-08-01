شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس زوجات وصديقات أشهر لاعبى الساحرة المستديرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترنت أسماؤهن بمشاهير كرة القدم في العالم، فأصبحن حديث الصحافة طوال الوقت، ومصدر إلهام للكثير من الفتيات يقتبسن من خلالهن إطلالاتهن الرسمية والكاجوال في في بعض الأحيان، إنهن زوجات لاعبى الكرة المشاهير في العالم، اللائي يحرصن على اختيار أزيائهن بعناية شديدة، ومن خلال السطور التالية نرصد لكم أكثرهن شهرة وأناقة.
في هذا الفيديو، نتعرف معا على زوجات أشهر لاعبى كرة القدم، وارتباطهن بعالم الأزياء واتجاه البعض منهم إلى عالم البيزنس.
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