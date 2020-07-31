شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: رفع 1708 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بالمراكز والمدن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية.

وقال «نور الدين»، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الجمعة، 1708 طن بـ13 مركز ومدينة، «كفرالشيخ 255 طن، برج البرلس 15 طن، سيدي سالم 140 طن، سيدي غازي 30 طن، بلطيم 40 طن، الرياض 85 طن، الحامول 148 طن، مصيف بلطيم 15 طن، قلين 110 طن، بيلا 200 طن، دسوق 380 طن، فوه 290 طن، مطوبس 220 طن»، بإجمالي 1708 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد المحافظ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

رفع 1708 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ

رفع 1708 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ

رفع 1708 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ

رفع 1708 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ

رفع 1708 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ