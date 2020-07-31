شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء خط للنقل البحرى السريع بين مصر وإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وجود تنسيق بين حكومتى مصر وإيطاليا لإنشاء مشروع للنقل البحرى السريع «الرو-رو» بين البلدين لتسهيل حركة تجارة الحاصلات الزراعية بينهما ودول أوروبا، حيث ستشهد الفترة المقبلة مشاورات بين مسؤولى البلدين لوضع الخطط الزمنية لتفعيل هذا الخط الملاحى.

وقالت الوزيرة إن وفدا يضم ممثلى عدد من كبريات الشركات الإيطالية سيزور مصر خلال الفترة القريبة المقبلة لبحث إقامة شراكات صناعية وتجارية مع نظرائهم المصريين، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الجلود والرخام والغزل والنسيج.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا بالقاهرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- والذى تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين خلال المرحلة الحالية بجانب استعراض تطورات برامج التعاون التنموى بينهما في مختلف المجالات.

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء تناول سبل تفعيل البرامج التنموية الإيطالية في مصر خاصة في مجالات نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة وتوفير الآلات والمعدات الإيطالية للصناعة المصرية وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في دعم القطاع الصناعى وتقديم برامج تدريبية ودعم فنى لرفع كفاءة وتيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة عمق وتاريخية العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية خاصة في المجال الاقتصادى، مشيراً إلى أن بلاده تمثل الشريك التجارى الأول لمصر في أوروبا والخامس على مستوى العالم.

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