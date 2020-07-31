شكرا لقرائتكم خبر عن المسلمون يحتفلون بالعيد حول العالم.. ويحرصون على أداء الصلاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى المبارك، وحرصوا على أداء الصلاة في الشوارع والميادين والمنازل، ففى 8 دول عربية صلى المسلمون في المساجد والساحات من بينهم السعودية وفلسطين، و14 دولة عربية صلوا في البيوت بينهم مصر.

ففى السعودية، أدى المصلون صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفى فلسطين، أدى أكثر من 27 ألف مصلٍ، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية، أنه وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات الإسرائيلية، فقد منعت الرجال الذين تقل أعمارهم عن 45 من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس.

وفى الأردن، شارك العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، المصلين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الملك الحسين بن طلال، بينما أدى الأردنيون في مختلف محافظات المملكة، الصلاة، في المساجد والساحات الخارجية.

وفى لبنان، بعيدا عن الصلاة وتحديدا في شوارع طرابلس ثانى أكبر مدينة في لبنان، -وفق رويترز- فلا يوجد ما يشير إلى احتفالات أو مظاهر عيد الأضحى هذا العام، فلا زينة ولا أضواء متلألئة، ولا توجد كهرباء على أي حال.

وفى تركيا، صلى المسلمون لأول مرة منذ 80 عاما صلاة العيد في آيا صوفيا، التي لاقت جدلا الفترة الأخيرة بسبب تحولها من كنيسة ومتحف إلى مسجد.

وفى آسيا، أدى المسلمون الصلاة في صفوف متباعدة في المساجد والشوارع وسط إجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل وضع كمامات الوجه وفحص درجة الحرارة، ففى إندونيسيا، نُصح المصلون بالمحافظة على التباعد الاجتماعى أثناء الصلاة.

بينما ألغت بعض المساجد ذبح الأضاحى، تم ذبح 13 بقرة بموجب قواعد تحد من عدد الحيوانات والأشخاص في مسجد عبدالعزيز شاه في كوالالمبور.

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وحضر الرئيس الأفغانى أشرف غنى صلاة العيد في كابول، وأعلنت حركة طالبان المتشددة أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة العيد مما يمنح البلاد بعض الهدوء بعد أسابيع من العنف المتزايد.

وفى الهند، حيث سيبدأ العيد، اليوم، خففت عدة ولايات القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا للسماح للمصلين بالتجمع في المساجد بأعداد محدودة