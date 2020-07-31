شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو «الشيوخ» فى المحافظات يتسابقون على ذبح الأضاحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسابق مرشحو انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من الأحزاب، وفى المحافظات، على ذبح الأضاحى، أمس، في أول أيام عيد الأضحى، وحرصوا على الظهور والتواجد في المناطق التي يقيمون بها، ولقاء الأهالى وتقديم التهانى لهم.

فيما بثت القائمة الوطنية لتحالف الأحزاب «من أجل مصر»، والتى تضم 11 حزبا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 11 و12 أغسطس الجارى، عددا من الفيديوهات لرؤساء الأحزاب المشاركة في القائمة لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات واختيار مرشحى القائمة.

ووزعت بعض الأحزاب لحوم الأضاحى على المواطنين في أول أيام عيد الأضحى، وأعلن حزب الشعب الجمهورى توزيع طن من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الشرقية على ما يقارب ٢٠٠ قرية وعزبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكد البيان أن توزيع اللحوم تم على الأسر الأكثر استحقاقًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

ودعا سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، المصريين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ودعم القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم أحزابا من مختلف الاتجاهات.

فيما قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه على مدار سنوات طويلة تناهز 100 عام، كان حزب الوفد هو حزب المصريين جميعًا لا يفرق بين مسلم ومسيحى، بين غنى وفقير، ورغم ما قيل إنه حزب الباشوات إلا أنه كان يفخر بأنه حزب الجلاليب الزرقاء، ورغم أنه كان يمثل المعارضة إلا أنها كانت المعارضة الوطنية.

وحث «أبوشقة»، في الفيديو، المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بعنوان «انزل وشارك»، لافتا إلى أن المعارضة التي يمثلها الحزب هي المعارضة الوطنية بمفهومها الذي يقوم على جناحين، الأول المعارضة الموضوعية، وثانيا المعارضة البناءة.

وأكد أن الحزب يقف ويؤيد المشروع الوطنى الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى.

فيما قال فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن الأهداف والطموحات التي عبرت عنها ثورتا 25 يناير و30 يونيو لم تكن لتحقق بحزب واحد أو صوت واحد أو انفراد أي كان بالسلطة وحده ولكنها يمكن أن تتحقق من خلال الآراء المختلفة والتعددية السياسية والديمقراطية وإعطاء فرصة عادلة ومتساوية لجميع الأحزاب والقوى السياسية التي تقف على أرضية واحدة وهى أرضية الدولة الوطنية في مواجهة المخاطر والتحديات الدولية.

وأضاف «زهران»، خلال الفيديو، أن تحالف القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، من الممكن اعتباره خطوة مهمة في اتجاه انفراج سياسى لو أتبع ذلك خطوات أخرى، ومن الممكن اعتباره خطوة في اتجاه بناء دولة مدينة ديمقراطية حديثة.

وفى المحافظات تسابق مرشحو انتخابات مجلس الشيوخ، على ذبح الأضاحى، أمس.

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ففى سوهاج واصل مرشحو حزب مستقبل وطن على مقاعد الفردى؛ الدكتور محمود أبوسديرة واللواء مجدى القاضى وعبدالحكيم العش وأحمد فوزى ومصطفى الشريف جولاتهم الانتخابية في مدن وقرى المحافظة، مستفيدين من إجازة عيد الأضحى والتى تشهد عادةً تجمعات ولقاءات عائلية وأسرية كبيرة في الصعيد، في الوقت الذي انتهى فيه معظم المرشحين من تجهيز التوكيلات لمندوبى اللجان على أن يتم اعتمادها عقب إجازة العيد مباشرة لضيق الوقت.

وفى الأقصر، قام المرشح المحتمل ناصر الضوى، مرشح حزب مستقبل وطن بذبح 2 من العجول بالعديسات بمركز الطود وتوزيع اللحوم على أهالى القرية، فيما قام محمد الضبعاوى المرشح المستقل بذبح الأضحية بمنطقة الضبطية بالقرنة.

في بنى سويف، قام مرشحو مستقبل وطن، محمد على عبدالفضيل، رئيس مجلس إدارة شركة خاصة، وأحمد محسن، نائب رئيس الغرفة التجارية، ونبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين، بذبح أضحيات عبارة عن عجول وضأن، في مسقط رأسهم، كما قام النائب عبدالرحمن برعى، عضو مجلس النواب عن حماة الوطن بذبح عجلين في مسقط رأسه.

وقام أحمد سرور، مرشح بدائرة بنى سويف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بذبح عجل أمام منزله بقرية بهبشين.

وزار عدد من المرشحين بشمال سيناء المقاعد والدواوين الخاصة بالقبائل والعائلات للتهنئة بعيد الأضحى، وأرسل عدد منهم رسائل نصية على الهواتف المحمولة للتهنئة بالعيد.

واستغل عدد من المرشحين وسائل التواصل الاجتماعى خاصة الفيسبوك للتهنئة بالعيد، بجانب تقديم التهانى بالعيد عبر اللافتات والملصقات في مختلف الشوارع والميادين العامة على مستوى المحافظة.

وفى المنيا، حرص عدد من المرشحين على وضع لافتات بالميادين والشوارع العامة ومداخل ومخارج الطرق دون عقد مؤتمرات والاكتفاء بالجولات الانتخابية وطرق أبواب المنازل للمطالبة بالخروج والتصويت.

وحرصت الأحزاب على عقد لقاءات تنظيمية بهدف توعية المرشحين بالتصويت الجماعى للمرشحين عن الحزب دون غيرهم، مؤكدين على الالتزام الحزبى، ووضع لافتات موحدة.

ونظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا كبيرا، أمس الأول، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونواب البرلمان، وتناول الحضور خلاله الأطر التنظيمية لخطط عمل أمانات الحزب خلال الانتخابات، لدعم المرشحين على مستوى الفردى والقائمة.

وأعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد، إطلاق حملة بمناسبة انتخابات مجلس الشيوخ، وتتضمن الحملة التعريف بمجلس الشيوخ، وكيفية تشكيله واختصاصاته، وعرضا للنظم البرلمانية ذات المجلسين في دول العالم.

ودعت الحملة كل المواطنين المسجلين في جداول الانتخابات بضرورة ممارستهم حقهم الدستورى في الإدلاء بأصواتهم والتى تتم تحت إشراف قضائى كامل، وعدم الاستجابة لبعض الأصوات من الداخل والخارج التي تدعو لمقاطعة الانتخابات، ودعوة ممثلى الأحزاب السياسية والمستقلين المتنافسين على مقاعد مجلس الشيوخ أن تسود المنافسة روح الود والمحبة والاحترام وعدم الخروج على الشرعية والقيم والمبادئ.