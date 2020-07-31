شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تفتيش من «السياحة» و«الصحة» لمتابعة ضوابط تشغيل الفنادق بالغردقة خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الفنادق والقرى السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية والتي تستقبل سياحة داخلية بالغردقة خلال إجازة عيد الأضحى، قيام لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من محافظة البحر الأحمر، بالمرور على عدد من هذه الفنادق؛ وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والتأكد من مستوى جودة الخدمات والرقابة في استقبال النزلاء والتأكد من عدم تجاوز نسبة الإشغالات المقررة وهي ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية وعدم تشغيل نظام الأوبن بوفيه ومنع الغرف الثلاثية.

وقال المشاركون في اللجان إنه تم التأكد من التزام هذه الفنادق بتطبق الضوابط والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين وأن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصفة مستمرة، وتطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

كان نحو ١٧٠ من فنادق البحر الأحمر قد استقبل أفواج السياحة الداخلية وذلك حسب الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة السياحة وغرفة الفنادق لمواجهة انتشار فيروس كورونا واجتياز لجان التفتيش من وزارتي الصحة والسياحة والحصول على شهادة السلامة الصحية.

فيما طالبت وزارة السياحة والآثار، المواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وحذرت غرفة شركات السياحة، مديري الشركات السياحية من التعامل مع فنادق وقرى سياحية من غير الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي hygiene safety، التي تصدرها وزارة السياحة والآثار، حيث تلقت شركات السياحة بالبحر الأحمر اخطارا من الغرفة حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه.

وتضمن الاخطار أنه في إطار قرار وزارة السياحة والآثار بإمكانية عودة الفنادق للعمل في مجال السياحة الداخلية بنسبة ٥٠٪ من طاقتها، وفق اشتراطات وضوابط صحية مشددة حماية من فيروس كورونا، فإن الغرفة قررت حظر التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على شهادة التشغيل حرصا على مصلحة الشركات السياحية وحماية تعاقداتها، وعلى مصلحة المواطنين الحاجزين لدى الشركات في الوقت نفسه.

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وشددت الغرفة، على أنه في حال إعلان الشركة عن برامج سياحية مع فندق أو منتجع لم ينته بعد من الاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادة، فيجب أن تتعهد الشركة برد كامل مستحقات العميل فورا، مع إضافة ما يفيد ذلك في إيصال سداد الحجز الخاص بالشركة والذي يستلمه العميل عند السداد.

لجان تفتيش من السياحة والصحة لمتابعة ضوابط تشغيل الفنادق بالغردقة خلال أجازة العيد

لجان تفتيش من السياحة والصحة لمتابعة ضوابط تشغيل الفنادق بالغردقة خلال أجازة العيد

لجان تفتيش من السياحة والصحة لمتابعة ضوابط تشغيل الفنادق بالغردقة خلال أجازة العيد