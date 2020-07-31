شكرا لقرائتكم خبر عن وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.. قرية في المنوفية سبق عزلها تستعين بـ«دي جي» احتفالا بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع إعلان الحكومة استمرار الإجراءات الاحترازية ضد مرض كورونا خلال فترة غيد الأضحى بمنع صلاة العيد والتجمعات وغلق الحدائق والمنتزهات، لجأ مجموعة من الشباب بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، للقيام بعمل احتفالية للعيد مع مراعاة التباعد لرسم البسمة على وجوه الأهالى خاصة الأطفال عقب غلق الملاهى والمتنزهات، خاصة وأن القرية التابعة لمركز تلا بمحافظى المنوفية كانت من أوائل القرى التى أصيب عدد من أهلها بمرض كورونا، وتم احتجازهم بمستشفى العزل، وعلى أثر زيادة عدد الاصابات تم فرض عزل على القرية لمدة أسبوعين، مما أثر على أهلها سلبيا، لذلك سعى عدد من شباب القرية بعمل المبادرة لإسعاد الأهالى وتحسين حالتهم النفسية.

بدأت الاحتفالات مع بدء تكبيرات صلاة العيد، حيث قام الشباب بعمل رسومات من «نشارة الخشب الملونة» فى الشوارع الرئيسية بالقرية، والتي تحمل التهنئة للأهالى، كما قاموا بوضع سماعات «دى جى» بأصوات تكبيرات العيد، إلى جانب إضاءات ليزر بكل أنحاء القرية.

وقال رجب أبوخضرة من أهالى قرية زنارة بمركز تلا، محافظة المنوفية، إنه «مع بداية كورونا والناس حالتها النفسية ساءت بسبب الإصابات، خصوصا إن العيد اللى فات كان من غير صلاة ولا خروجات، ومع استمرار الاجراءات الاحترازية ضد كورونا ومنع الصلاة فى عيد الأضحى حسينا إن العيد فقد بهجته، فحاول عدد من شباب القرية يعملوا حاجة يسعدوا بيها الناس ويحسسوهم بفرحة العيد، خصوصا الأطفال اللى مش هيعرفوا يخرجوا ولا يلعبوا فى حدائق أو ملاهى».

ويضيف «أبوخضرة»: «فوجى أهالي القرية بالأجواء وانبسطوا بيها جدا، وسط التزام تام بالتباعد».