شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس رافضا الارتباط عبر السوشيال: الخاطبة زمان أفضل من ‏الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فكرة الارتباط والزواج عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعى، مشددا على ضرورة أن تكون فترة الخطوبة على ‏الأقل 6 أشهر بين الخطيبين بـ"تواجد" وليس عن بُعد.‏

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وقال البابا تواضروس فى لقاء خاص على برنامج "بيت على الصخر"، الذي تقدمه ‏الإعلامية نانسى مجدى، مساء اليوم على قناة ‏ctv‏ القبطية، إن كثرة اعتماد ‏الجيل الحالى على الآلة مثل اللاب توب والموبايل "بّرد مشاعر الإنسان"، ‏فالإنسان صوت وحركة عين وإحساس ما يقال والمشاعر، أما الكمبيوتر ‏ليس به مشاعر، وهو ما تسبب فى ما يسمى برود فى المشاعر أو مشاعر ‏ظاهرية.‏

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ورفض البابا تواضروس فكرة الارتباط عبر وسائل التواصل الاجتماعى، قائلا: "أعتقد ‏لا، حتى دور الخاطبة بتاعت زمان، كانت ست فاهمة حتى لو كانت هذه ‏تجارتها ولكنها سيدة بتفهم ولكن الكمبيوتر ماذا يفهم؟ يجيب داتا بين الولد ‏والبنت ويقول تجوزوا".‏

وتحدث البابا تواضروس عن فترة الخطوبة، والحديث بين المخطوبين عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعى، حال خطب شخص ما فتاة ومن ثم سافر إلى الخارج ‏قائلا: "هيتكلموا من خلال الإنترنت والسوشيال ميديا، لا يوجد بها إحساس ‏أو شعور، الكتاب يقول لغتك تظهرك، وفلاسفة اليونان قالوا تكلم حتى ‏أراك فمن كلامك هشوفك وأحكم عليك، فهما أما يتكلموا عبر الإنترنت لا ‏يوجد إحساس أو شعور، لذا فأن أرى أن الخطوبة لا تقل 6 شهور بتواجد".‏

وأضاف البابا تواضروس : "الولد والبنت اللذين سوف يكوّنان أسرة يجب أن يمرّا ‏بخمس مراحل، الاتحاد الفكري، على مستوى العقل، الاتحاد العاطفى، ‏على مستوى القلب، والاتحاد الاجتماعى، على مستوى المجتمع، والاتحاد ‏الروحي والاتحاد الجسدي".‏