البابا تواضروس رافضا الارتباط عبر السوشيال: الخاطبة زمان أفضل من ‏الكمبيوتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فكرة الارتباط والزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مشددا على ضرورة أن تكون فترة الخطوبة على الأقل 6 أشهر بين الخطيبين بـ"تواجد" وليس عن بُعد.
وقال البابا تواضروس فى لقاء خاص على برنامج "بيت على الصخر"، الذي تقدمه الإعلامية نانسى مجدى، مساء اليوم على قناة ctv القبطية، إن كثرة اعتماد الجيل الحالى على الآلة مثل اللاب توب والموبايل "بّرد مشاعر الإنسان"، فالإنسان صوت وحركة عين وإحساس ما يقال والمشاعر، أما الكمبيوتر ليس به مشاعر، وهو ما تسبب فى ما يسمى برود فى المشاعر أو مشاعر ظاهرية.
ورفض البابا تواضروس فكرة الارتباط عبر وسائل التواصل الاجتماعى، قائلا: "أعتقد لا، حتى دور الخاطبة بتاعت زمان، كانت ست فاهمة حتى لو كانت هذه تجارتها ولكنها سيدة بتفهم ولكن الكمبيوتر ماذا يفهم؟ يجيب داتا بين الولد والبنت ويقول تجوزوا".
وتحدث البابا تواضروس عن فترة الخطوبة، والحديث بين المخطوبين عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حال خطب شخص ما فتاة ومن ثم سافر إلى الخارج قائلا: "هيتكلموا من خلال الإنترنت والسوشيال ميديا، لا يوجد بها إحساس أو شعور، الكتاب يقول لغتك تظهرك، وفلاسفة اليونان قالوا تكلم حتى أراك فمن كلامك هشوفك وأحكم عليك، فهما أما يتكلموا عبر الإنترنت لا يوجد إحساس أو شعور، لذا فأن أرى أن الخطوبة لا تقل 6 شهور بتواجد".
وأضاف البابا تواضروس : "الولد والبنت اللذين سوف يكوّنان أسرة يجب أن يمرّا بخمس مراحل، الاتحاد الفكري، على مستوى العقل، الاتحاد العاطفى، على مستوى القلب، والاتحاد الاجتماعى، على مستوى المجتمع، والاتحاد الروحي والاتحاد الجسدي".
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