فيديو.. دخول سينمات وسط البلد بالكمامات وقياس درجة الحرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط تواجد إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بقيادة اللواء نشوي محمود بمديرية أمن القاهرة بالحملة المسائية لتأمين وجود الفتيات والسيدات فى دور السينما ومنطقة وسط البلد لمنع وقوع أى حوادث تحرش بهن خلال احتفالهن بعيد الأضحى المبارك، التقطت عدسة ”الخليج 365” تشديد السينمات على رودها بارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة.
وينفذ قسم مكافحة العنف ضد المرأة خطة أمنية كبيرة بالانتشار فى الأماكن والتجمعات وبمحيط دور السينما وفى الشوارع لمنع التحرش بالفتيات وهو ما تسبب فى حالة من الاطمئنان لدى الأسر المصرية التى خرجت اليوم للاحتفال بالعيد.
وخصصت الإدارة غرفة عمليات مكبرة بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة مرتبطة بجميع غرف العمليات لتلقى الشكاوى من الضحايا وسرعة فحصها وزيادة عناصر الشرطة النسائية فى مترو الأنفاق بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وفى بعض الأماكن الحيوية للتصدى للظاهرة بحسم وقوة.
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