شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 آلاف جنيه عيدية لموظف ومدير صبح على آخر بألفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة عيد الأضحى المبارك قررنا عمل تقرير يتضمن سؤال الجمهور عن أكبر وأصغر عديه حصلوا عليها طوال عمرهم، وجاءت الردود مضحكة وبها علامات استفهام كبيرة لتغير العمر وكبر سن بعض الجمهور، فقال أحدهم أن أصغر عديه أخذها كان خمسة مليم وذلك من جده وان أكبر عدية كان خمس قروش من نفس الجد، مشيرا للفرق الكبير بينهم الأمر الذي لا يعرفه جيل المئتين جنيه.

وأشار أخر إلي أن أكبر عديه حصل عليها كانت 5 آلاف جنيه وحصل عليها من عمله وفي الحقيقه لم يكن هو الوحيد الذي يحصل علي مبلغ ضخم كهذا في شكل عديه، فقد فقابلنا شخص أخر قام مديره بإعطائه عديه ألفين جنيه، وقد أكد لنا أنه يسعي لتكرار أخذ تلك العدية من مديرة في عيد الأضحى.

Advertisements

ويحتفل العالم الإسلامى بعيد الأضحى المبارك وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان السيطرة على فيروس كورونا المستجد، الذى منع الكثير من القيام ببعض طقوسهم خلال العيد مثل الذهاب للحج أو أداء صلاة العيد فى الساحات الواسعة بجانب الأهل والأصدقاء وتبقى مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل كل أسرة.