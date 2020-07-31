شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة البيطريين: 26 لجنة للتصويت بانتخابات التجديد النصفى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن النقابة بدأت تُعد لجان التصويت بالانتخابات، والبالغ عددها 26 لجنة بالمحافظات، من حيث اختيار رؤساء اللجان من الأطباء البيطريين، والموظفين المُعاونين لهم، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت فى 26 أغسطس 2020.

وأوضح ضيف، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" ، أن محافظة شمال سيناء لن يتم إجراء انتخابات بها لفوز المُرشحين بالتزكية، لافتا إلى أن محافظتى القاهرة والجيزة بهما 8 لجان للاقتراع، مشيرا إلى أن اللجنة ستطبق كافة الاجراءات الاحترازية لحماية الأعضاء المُشاركين بعمليات التصويت بالانتخابات من عدوى فيروس كورونا، من خلال توفير كواشف للحرارة عن بعد، ومطهرات وكمامات.

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، على مقاعد النقيب العام والتجديد النصفي و مجالس النقابات الفرعية 2019/2020، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه قد تم الاتفاق مع هيئة النيابة الإدارية على إقامة العملية الانتخابية للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا (القاهرة - الجيزة - قنا) يوم 26 أغسطس 2020، وأضافت اللجنة أنها على اتصال دائم بأمناء اللجان بجميع المحافظات للأطمئنان على الأجواء بكل محافظة.

Advertisements

وأضافت اللجنة،: أنها تعلم تمام العلم القلق الشديد من الأطباء البيطريين على إتمام العملية الانتخابية ولكن من واقع المسئولية الواقعة على عاتقنا نريد أن نتمم العملية الانتخابية بجميع المحافظات بشكل ناجح دون حدوث مشاكل تؤثر على مستقبل النقابة العامة للأطباء البيطريين ولنا في نقابات مهنية اخري عظة، مؤكدة أنها تعمل بكل جد للحفاظ على مسيرة العمل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.