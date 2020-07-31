شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مديرية الإسكندرية تحقق 600 صك زيادة عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف الإسكندرية من تحقيق زيادة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بلغت (549) صكًّا بنحو (1,069,200) جنيه وإدارة المشروع بديوان عام وزارة الأوقاف تشكرهم على هذا الجهد.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن التحصيل ما زال مستمرًا من خلال الدفع الالكترونى أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.

ويتابع الدكتورمحمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، وعدد من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية، مع عدد من الأطباء البيطريين، عملية الذبح الشرعي لأضاحي الأوقاف بمجزر أبي سمبل.

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وقالت الوزارة، إنه يتم تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لنقل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادا لانطلاق مرحلة التوزيع، وأعلنت الوزارة عن انطلاق عملية الذبح الشرعي لأضاحي الأوقاف بمجزر أبي سنبل، اليوم الجمعة الأول من ذي الحجة.

ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.

واختتمت الوزارة قائلة:"شكرًا لكرم الشعب المصري الأصيل وثقته في مؤسسات الدولة الوطنية، وشكرًا لرجال الأوقاف القائمين على تنفيذ المشروع بديوان عام الوزارة ومديريات الأوقاف الإقليمية والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية".