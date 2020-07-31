شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة" تطلق حملة لمواجهة مخاطر إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حملة توعية عن مخاطر إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي فى شبكات الصرف الصحي، وتسببها فى حدوث انسداد وطفوحات خلال فترة العيد وتأثيرها على الصحة العامة.

وشملت حملة التوعية إرشادات للمواطنين عن كيفية التخلص الاَمن من مخلفات الأضاحي والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع حالة الاستعداد والتأهب وتشكيل غرف عمليات طوال أيام العيد.

وأكد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة تقود حملات توعوية لحث المواطنين والجزارين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل مطابق الصرف الصحي، وذلك بتنفيذ حملات توعية بالمجازر الآلية بمناطق الوراق وامبابة والجزارين.

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وأشار، أن الحملة حرصت على تعليق ملصقات مناشدة المواطنين باتباع الطرق السليمة في التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي بوضعها في أكياس بلاستيك وإلقائها في صناديق القمامة الخاصة سواء لعيد الأضاحي أو في العموم و أيضا عن سرعة الأتصال علي الخط الساخن 125 والإبلاغ عن أي شكوى.

يذكر أن محافظة الجيزة فتحت مجازرها مجانا، أمام أضاحى المواطنين، لتشجيعهم على الذبح فى المجازر، طوال ايام العيد، بالإضافة إلى فرض غرامات علي المخالفين، بالتزامن مع استمرار حملات الرقابة لرصد المخالفين.