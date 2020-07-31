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شاهد.. حملة ليلية بقيادة الشرطة النسائية علي السينمات وشوارع القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت اللواء نشوى محمود مديرة إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة حملة مسائية لتأمين وجود الفتيات والسيدات فى دور السينما ومنطقة وسط القاهرة لمنع وقوع أى حوادث تحرش بهن خلال احتفالهن بعيد الأضحى المبارك.

وينفذ قسم مكافحة العنف ضد المرأة خطة أمنية كبيرة بالانتشار فى الأماكن والتجمعات وبمحيط دور السينما وفى الشوارع لمنع بالفتيات، وهو ما تسبب فى حالة من الاطمئنان لدى الأسر المصرية التى خرجت اليوم للاحتفال بالعيد.

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وخصصت الإدارة غرفة عمليات مكبرة بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة مرتبطة بجميع غرف العمليات لتلقى الشكاوى من الضحايا وسرعة فحصها وزيادة عناصر الشرطة النسائية فى مترو الأنفاق بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وفى بعض الأماكن الحيوية للتصدى للظاهرة بحسم وقوة ومنعها، فيما ظهرت تلك العناصر مرتدين الماسك الطبي تحسبا للإصابة بفيروس .

 

 

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