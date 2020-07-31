شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النسائية تؤمن سينمات وسط البلد لمكافحة التحرش خلال احتفالات عيد الأضحي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قادت اللواء نشوي محمود، مدير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة حملة مكونة من عدد من عناصر الشرطة النسائية، بمحيط دور السينما في القاهرة لحماية الفتيات والسيدات من أية مضايقات أو تحرش، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.
وحرصت جميع عناصر الشرطة النسائية على ارتداء الماسك الطبي، حرصًا علي عدم التعرض لفيروس كورونا.
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