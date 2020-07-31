سمر تطلب الخلع: جوزي بخيل رافض يدفع 170 ألف جنيه مصاريف حضانة طفلنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت سمر دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها زوجي رافض يقدم لطفلنا في الحضانة الأمريكية بسبب مصاريفها 170 ألف جنيه في السنة

تروي سمر.م 35 سنة خريجة الجامعة الألمانية تزوجت منذ 6 سنوات من وائل .ع 38 طبيب وربنا رزقنا بطفل عمره 4 سنوات، وزوجي متيسر ماديًا، ونعيش حياة هادئة، وأثناء الحمل اتفقنا أنا وزوجي بأنه سوف نقدم لطفلنا في مدرسة دولية

تابعت الزوجة: بدأت المشاكل عندما طلبت من زوجي التقديم لطفلنا في المدرسة الأمريكية، وعلم أن المصروفات 170 ألف في السنة رفض، وقال إنه سوف يقدم له في مدرسة خاصة، وقال إنه تعلم في مدارس حكومية وأصبح طبيبًا

استكملت سمر: عندما أصر زوجي على رفض التقديم لطفلنا في المدرسة الأمريكية غضبت، وتركت له المنزل، وذهبت إلى أسرتي، وحاول والدي التدخل لحل المشكلة، وعرض على زوجي أن يدفع نصف المصروفات، رفض وقال لوالدي أتحمل أنت المصروفات كاملة.

أضافت الزوجة: قررت الانفصال وسوف أحصل من والد ابني على مصروفات المدرسة بالقانون، وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 62 لسنة 2020 وما زالت الدعوى منظورة.