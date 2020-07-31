إحباط محاولة تهريب 4306 عبوات مرهم مع راكب من بيلاروسيا بمطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

احبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية كبيره من الأدوية البشرية أخفاها راكب من بيلاروسيا داخل حقائبه فور وصوله لتهريبها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة خطوط شركة "جوين أب"رحلة رقم B2 9209 القادمة من مطار منسك ببيلاروسيا، اشتبه محمد على فايد رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب يحمل جنسية بيلاروسيا نظرًا لكثرة سفره وتردده، وبالعرض على هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه ضمت أحمد محمد خليل وأحمد محمد فايد وفتحي محمد عبدالحافظ ، تبين وجود 4306 عبوات مرهم مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليون و130 ألف جنيه.

قرر محمد شمس مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​