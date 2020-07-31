محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
احبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية كبيره من الأدوية البشرية أخفاها راكب من بيلاروسيا داخل حقائبه فور وصوله لتهريبها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.
وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة خطوط شركة "جوين أب"رحلة رقم B2 9209 القادمة من مطار منسك ببيلاروسيا، اشتبه محمد على فايد رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب يحمل جنسية بيلاروسيا نظرًا لكثرة سفره وتردده، وبالعرض على هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه ضمت أحمد محمد خليل وأحمد محمد فايد وفتحي محمد عبدالحافظ ، تبين وجود 4306 عبوات مرهم مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليون و130 ألف جنيه.
قرر محمد شمس مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة تهريب 4306 عبوات مرهم مع راكب من بيلاروسيا بمطار الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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