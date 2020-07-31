محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعلنت إيبارشية سمالوط، أن دير السيدة العذراء بجبل الطير، سوف يستقبل الزائرين اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك بمناسبة صوم السيدة العذراء.
ودعت إيبارشية سمالوط، الراغبين في زيارة الدير، الذي يعد إحدى محطات زيارة العائلة المقدسة، إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين المقبل.. دير "جبل الطير" يستقبل الزوار بمناسبة صوم السيدة العذراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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